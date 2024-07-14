Tatile geldi, denizde boğularak öldü

Ankara'dan tatil için Bartın'a gelen 24 yaşındaki genç, İnkumu sahilinde yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Tatile geldi, denizde boğularak öldü
Foto: Arşiv

'da özel bir şirkette çalışan ve tatil için Bartın'a gelen Eray Armutçu, İnkumu sahilinde serinlemek amacıyla denize girdi.

Tatile geldi, denizde boğularak öldü - 1

tehlikesi geçiren Armutçu, sahilde görevli cankurtaran ekipleri tarafından fark edilerek sudan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gencin ailesinin Çorum'da yaşadığı ve yakınlarının cenazeyi almak için Bartın'a doğru yola çıktığı öğrenildi. Cenazenin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

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