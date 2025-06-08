Tatile gelmişti: Balık avlamak isterken ırmakta boğuldu

Bayram tatili için Adana'dan Antalya'nın Serik ilçesine gelen Muhammet Gültekin (37), akrabalarıyla birlikte saat 19.00 sıralarında Köprüçayı Irmağı'nı ziyaret etti.

Burada balık avlamak için kayalıklara çıktıktan sonra dengesini kaybederek suya düşen Gültekin, bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden akrabaları 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediler. Olay sonrası bölgeye Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler su içerisinde yaptığı incelemede Gültekin'in cansız bedenine ulaşarak kıyıya çıkardı.

4 çocuk babası Muhammet Gültekin'in cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

