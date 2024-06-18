Tatile gidemeyenler Yeşilköy sahiline akın etti

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren çok sayıda vatandaş, Yeşilköy sahiline akın etti. Vatandaşların sahillerde oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Tatile gidemeyenler Yeşilköy sahiline akın etti

'nın 3. gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve beldelerinin yolunu tutarken, 'da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Yeşilköy Plajında deniz suyunun kirli görüntüsüne aldırmayan vatandaşlar serinlemek için denize girdi. İnsan yoğunluğunun oluştuğu sahil, dron ile havadan görüntülendi.

"SABAT SAATLERİNDE TEMİZ OLUYOR"

Bayramda Yeşilköy sahilinde serinleyerek vakit geçiren vatandaşlardan biri olan Kenan Akça, doğma büyüme Küçükçekmece'li olduğunu fakat devamlı Yeşilköy'e geldiğini belirterek “Yüzmek için geldiğimiz yer burası. Bu biraz maddiyata bağlı. Kirlilik oluyor fakat sabah erken saatlerde geldiğimiz zaman gayet temiz oluyor. Kalabalığı görüyorsunuz, elbiselerle giriyorlar” ifadelerini kullandı.

“KALABALIK ÇOK FAZLA

Sahilde serinlemek için gelen Cemal Pehlivan ise bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmediklerini belirterek “Girilecek gibi değil. Kalabalık çok fazla, diğer günler normal ve girilebilir ama bugün çok kötü, yapacak bir şey yok. Biz iki gün akrabalarla dolaştık kurbanlar falan derken böyle geçirdik iki günü. Bugün de denize gidelim dedik” şeklinde konuştu.

Sıcak havada Yeşilköy sahiline gelen Yusuf Sefa Kaya, “Herkes eğleniyor. Tüm İstanbul bildiğin burada. Kalabalık, ana baba günü gibi. Bayramda herkes eğlenmeye geliyor. Hava da sıcak. Herkesin bayramını kutlayıp buraya geldim” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Otoyolda korkutan yangın: Akaryakıt tankeriyle TIR çapıştı

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Bakan Yumaklı'dan yangın açıklaması: "575 hektarlık alan zarar gördü"

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu yaşamını yitirdi

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Ataşehir'de otomobil taksiye çarptı: 3 yaralı

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

Başakşehir'de korkunç anlar: Çocuğunu rehin alan baba gözaltında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...