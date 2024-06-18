Tatile gidemeyenler Yeşilköy sahiline akın etti

Kurban Bayramı'nın 3. gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri olan Yeşilköy Plajında deniz suyunun kirli görüntüsüne aldırmayan vatandaşlar serinlemek için denize girdi. İnsan yoğunluğunun oluştuğu sahil, dron ile havadan görüntülendi.



"SABAT SAATLERİNDE TEMİZ OLUYOR"



Bayramda Yeşilköy sahilinde serinleyerek vakit geçiren vatandaşlardan biri olan Kenan Akça, doğma büyüme Küçükçekmece'li olduğunu fakat devamlı Yeşilköy'e geldiğini belirterek “Yüzmek için geldiğimiz yer burası. Bu biraz maddiyata bağlı. Kirlilik oluyor fakat sabah erken saatlerde geldiğimiz zaman gayet temiz oluyor. Kalabalığı görüyorsunuz, elbiselerle giriyorlar” ifadelerini kullandı.



“KALABALIK ÇOK FAZLA



Sahilde serinlemek için gelen Cemal Pehlivan ise bu kadar kalabalık olacağını tahmin etmediklerini belirterek “Girilecek gibi değil. Kalabalık çok fazla, diğer günler normal ve girilebilir ama bugün çok kötü, yapacak bir şey yok. Biz iki gün akrabalarla dolaştık kurbanlar falan derken böyle geçirdik iki günü. Bugün de denize gidelim dedik” şeklinde konuştu.



Sıcak havada Yeşilköy sahiline gelen Yusuf Sefa Kaya, “Herkes eğleniyor. Tüm İstanbul bildiğin burada. Kalabalık, ana baba günü gibi. Bayramda herkes eğlenmeye geliyor. Hava da sıcak. Herkesin bayramını kutlayıp buraya geldim” dedi.