Tatilin son haftasında Uludağ’da yoğunluk

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu zirvede pistleri ve telesiyejleri doldurdu.



Sömestr tatilinin son hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileler Uludağ’a akın etti.



Çocuklarıyla birlikte kayak yapmanın keyfini çıkaran aileler güzel vakit geçirdi. Hafta sonu yoğunluğu ile birlikte telesiyejlerde uzun kuyruklar oluştu.



Zirvede kar kalınlığı 33 santimetrelere ulaşırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında eksi 2 derecelerinde seyretti.