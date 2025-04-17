Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntü

Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, daha önce de ikaz edilen bir işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bir tatlı işletmesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.

BÖCEKLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve imalathane bölgesinde böcekler olduğu tespit edildi.

