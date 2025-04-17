Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntü

Denetim yapan ekipler, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir işletmeye 105 bin TL ceza kesti. Tatlı imalathanesini yapılan bölgede ise böcekler olduğu tespit edildi.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntü

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, daha önce de ikaz edilen bir işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimde bir işletmesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.

BÖCEKLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve imalathane bölgesinde böcekler olduğu tespit edildi.

Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntü - 1 Adana'da bir tatlıcıda denetim yapan ekipler 105 bin TL ceza kesti

105 BİN TL UYGULANDI

İşletmeye "hijyen kurallarına uymamaktan" İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...