Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntü
Denetim yapan ekipler, hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir işletmeye 105 bin TL ceza kesti. Tatlı imalathanesini yapılan bölgede ise böcekler olduğu tespit edildi.
Adana Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, daha önce de ikaz edilen bir işletmede denetim gerçekleştirdi.
Denetimde bir tatlı işletmesinde hijyen kurallarının hiçe sayıldığını gören ekipler, tutanak tuttu.
BÖCEKLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İşletmede gıda malzemelerinin sağlıksız ortamda bulunduğu ve imalathane bölgesinde böcekler olduğu tespit edildi.
105 BİN TL CEZA UYGULANDI
İşletmeye "hijyen kurallarına uymamaktan" İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince 105 bin TL ceza uygulandı.
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