'Tatlı ısmarlayacağım' diye çağırdı, pompalı tüfekle vurdu

İstanbul Sultangazi'de, tatlı ısmarlama bahanesiyle çağırdığı arkadaşını pompalı tüfekle bacağından vurarak yaraladı.

Haberler - İHA 09.02.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 11:12

'Tatlı ısmarlayacağım' diye çağırdı, pompalı tüfekle vurdu

'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde iddiaya göre S.G. (18) aralarında husumet başlayan arkadaşı Eren A.'yı tatlı ısmarlama bahanesi ile dışarı çağırdı.

Bu sırada bir köşede pusuya yatan S.G., Eren A.'yı pompalı tüfekle beklemeye başladı.

Arkadaşının geldiğini gören S.G. tetiği çekerek, onu bacağından yaraladı.

Hastaneye kaldırılan Eren A.'nın bacağına 2 kurşun isabet ettiği ve hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Arkadaşını vurduktan sonra olay yerinden kaçan S.G. ise evine giderek ailesine arkadaşını vurduğunu söyledi. Bunun üzerine polisi arayan aile, S.G.'yi emniyete teslim etti.

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