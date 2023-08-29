Tatvan'da korkutan doğalgaz patlaması

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğalgaz hattında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen patlamada 2 araç ve bir AVM’nin dış cephesinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tatvan'da korkutan doğalgaz patlaması

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinin arka bölümünde yer alan doğalgaz hattında patlama meydana geldi.

hattının büyük bir gürültüyle patlaması sonrası bir alev topu oluştu.

Tatvan'da korkutan doğalgaz patlaması - 1

Patlamanın yaşandığı esnada şans eseri çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, çevrede bulunan 2 araçta ve alışveriş binasının dış cephesinde maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile patlama kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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