Tatvan'daki feci kazada ölü sayısı 3 oldu. 6 aylık bebek hastanede vefat etti
15.03.2026 00:43
Bitlis-Van karayolunda TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralan 6 aylık bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bebeğin anne ve babası olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Alacabük köyü mevkiinde meydana geldi. Murat A. yönetimindeki TIR ile karşı yönden gelen Nazmi Atsız yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nazmi Atsız ile yanında oturan eşi Zehra Atsız olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan çocukları M.S.A. (4) ve 6 aylık F.A. ile TIR'da bulunan sürücü Murat A. ile K.A ve M.A isimli şahıslar yaralandı.
Hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, Bitlis İl Afet va Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Karı kocanın cenazeleri bölgeye sevk edilen cenaze aracı ile Tatvan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
F.A.'nın yola savrulan biberonu, oyuncağı ile 4 yaşındaki M.S.A'nın scooteri yürekleri burkmuştu.
6 AYLIK BEBEK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan 6 aylık F.A., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.