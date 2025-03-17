Tavan sıvası düştü, sınıftaki 4 öğrenci yaralandı

Eskişehir'de Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin en üst katındaki sınıfta ders işlendiği sırada tavan sıvası düştü. Sıralarda oturan 4 öğrenci hafif yaralandı. Öğretmenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalenin ardından öğrencilerden 2’si Yunusemre Devlet Hastanesi’ne, 2’si de Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedavi gören öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



"DEPREM OLDU SANDIM, DIŞARI KOŞTUM"



Başından hafif yaralanan lise 1’inci sınıf öğrencisi Mehmet Onur Metin, deprem olduğunu sandığını söyledi. Başında şişlik olduğunu ifade eden Metin, “Sınıfta oturuyorduk, bir anda kafamıza yukardan alçı düştü. Sağlık durumum iyi, sadece kafamda şişlik var. Başka bir şeyim yok. Yanımdaki arkadaşımın da durumu iyi ama diğerlerini bilmiyorum. Daha güvenli bir yer istiyoruz. Bir anda kalkıp, direkt dışarı koştum. Deprem olduğunu sandım” dedi.