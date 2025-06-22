Tavşanlı’da sağanak yağmur ve dolu yağışı

Aniden bastıran sağanakla birlikte dolu, Değirmisaz köyünde hayatı felç etti.

Köy girişine taşan sel suları, beraberinde sürüklediği taş ve toprakla yolu kapattı. Ulaşımda kısa süreli aksaklıkların yaşandığı köyde vatandaşlar, köye giriş ve çıkışta zorluk çekti.

Köy halkı, herhangi bir resmi yardım gelmeden kendi imkânlarıyla kapanan yolu açmak için seferber oldu.

El birliğiyle yürütülen yaklaşık yarım saatlik yoğun çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.