Tavşanlı'da TIR ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyir halinde olan A.R.G. idaresindeki 10 DU 951 otomobil ile S.B.'nin kullandığı 06 FU 9625 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil takla atarak orta refüjde ağaca vurdu. Otomobil içerisinde bulunan sürücü A.R.G., A.O.K. ve H.K. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın meydana geliş nedeni henüz netlik kazanmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.