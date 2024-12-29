Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı-Emet karayolu Derecik kavşağında, Tavşanlı’dan Derecik köyü istikametine giden Abidin D. idaresindeki otomobil ile Balıkesir kavşağından Emet istikametine giden Kadir E. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Abidin D.’nin eşi Emine D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Emine D., sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalesi sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.