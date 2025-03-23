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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Adnan Menderes Caddesinde meydana geldi. Hayrettin G. idaresindekiotomobili seyir halinde iken Melek Demir idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine belirtilen adrese 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü anne Melek Demir ve motosiklette yolcu konumunda bulunan kızı Elif Demir yaralandı.Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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