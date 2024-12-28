Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı- karayolunun 4. kilometresinde, B.Y. yönetimindeki araç, Kayı Köyü kavşağından Tavşanlı yönüne dönmeye çalışan K.D. idaresindeki araca çarptı.

Kazada, iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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