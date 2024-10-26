Tavşanlı’da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza Tavşanlı ilçesi Karacakaş Köyü yol ayrımında meydana geldi. M.K., idaresindeki 43 AFT 706 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen R.K., idaresindeki 43 PC 904 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kaza ihbarı üzerine belirtilen yere çok sayıda sağlık ile Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile 43 PC 904 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan M.E.K., E.K. yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

