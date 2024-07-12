Tavşanlı'da zehirlenme şüphesiyle 25 çocuk hastanelik oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaz eğitimi alan yaklaşık 25 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Tavşanlı'da zehirlenme şüphesiyle 25 çocuk hastanelik oldu

İddiaya göre, Tavşanlı ilçesinde bir ortaokulda yaz eğitimi alan yaklaşık 25 çocuk, yedikleri yemek sonrası rahatsızlandı. şüphesiyle aileleri tarafından hastaneye götürülen öğrencilerin öğle yemeğini birlikte yedikleri öğrenildi.

Hastaneye getirilen çocukların 10-14 yaş aralığında olduğu öğrenildi.

Gözlem altındaki öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olay sonrasında hastaneye aynı şikayetten gelenlerin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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