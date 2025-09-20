Tavşanlı'da zincirleme kazası

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, trafik yoğunluğu nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç hasar gördü.

Kaza, Çevreyolu güzergahında, Kuruçay Caddesi Işıklı kavşağı istikametinde meydana geldi. T.E. idaresindeki  motosiklet, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan ve beklemeye başlayan araçların arasına girdi.

Motosiklet, öncelikle O.K. idaresindeki  kamyonetin sağ arka çamurluk kısmına çarptı. İlk çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, bu kez S.A. idaresinde ve duraklama halinde bulunan 43 AEZ 855 plakalı otomobilin sağ yan kapısına çarparak hasara neden oldu.

Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü T.E. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

