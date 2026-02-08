Tavuğa Ramazan öncesi zam kararı. Ticaret Bakanlığı ihracatı durdurulacak

Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde hem üreticileri hem de satıcıları denetledi.



Denetimlerde fahiş fiyat artışları ve stokçuluk hedef alındı.



Ramazan ayı öncesi tavuk ürünlerinde yüzde 15'lik fiyat artışı tespit edildi.



Bakanlık bu nedenle tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.