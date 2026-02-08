Tavuğa Ramazan öncesi zam kararı. Ticaret Bakanlığı ihracatı durdurulacak
08.02.2026 17:18
Son Güncelleme: 08.02.2026 17:55
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Edinilen bilgiye göre, tavuk üreticileri ve satıcıları ramazan öncesi fiyatları yüzde 15 arttırdığı için Ticaret Bakanlığı tavuk ihracatını yarından itibaren durduracak.
Edinilen bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde hem üreticileri hem de satıcıları denetledi.
Denetimlerde fahiş fiyat artışları ve stokçuluk hedef alındı.
Ramazan ayı öncesi tavuk ürünlerinde yüzde 15'lik fiyat artışı tespit edildi.
Bakanlık bu nedenle tavuk ihracatını yarından itibaren durdurma kararı aldı.