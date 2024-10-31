Tavuk çiftliğinde kalorifer kazanı patladı: 1 ölü

Elazığ'da merkeze bağlı Alaca köyünde dün akşam bir tavuk çiftliğinin kazan dairesindeki kalorifer kazanı henüz öğrenilemeyen nedenle patladı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yapılan incelemede, patlama esnasında kazan dairesinde bulunan çiftlikte çalışan M.E.N.'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.



M.E.N.'nin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.