Tavuk çiftliğinde yangın çıktı, 5 bin civciv öldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Uğur Soylu’ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çiftliği saran alevleri gören personelin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, ilk incelemelerde çiftlikteki 5 bin civcivin öldüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.