Tavuk deposunda yangın

Yozgat'ta bir tavuk deposunda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavuk deposunda yangın

Sanayi Sitesi'nde bulunan tavuk deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine , polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, Yozgat Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çalışmalara bir inşaat firmasının iş makinesi de destek verdi.

Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.​

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