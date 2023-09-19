Tavuk döner, 10’u öğrenci 18 kişiyi hastanelik etti

Bartın kent merkezinde bulunan Davut Fırıncıoğlu Anadolu Lisesi'nden 10 öğrenci ile 8 veli, okulun yanındaki bir lokantadan öğle yemeğinde tavuk döner yedi.

Akşam saatlerinde bulantı ve kusma şikayetleri görülen lise öğrencileri ve veliler özel araçlarıyla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne geldi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrenciler ile 7 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zehirlenenler arasında yer alan hamile bir kadının ise hastanede tedavisi devam ediyor.



Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri lokantaya giderek, öğrencilerin ve velilerin yediği tavuktan incelenmek üzere numune aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.