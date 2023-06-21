Tavuk döner 25 kişiyi hastanelik etti

Bolu'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran 25 kişinin tedavisi tamamlandı.

Tavuk döner 25 kişiyi hastanelik etti

'nun en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde yeni açılan bir dönercide, yiyenler rahatsızlandı. 

Aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 25 kişi, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastanelere gitti.

Tedavileri tamamlanan 25 kişi taburcu edildi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servise başvuran ve tedavileri tamamlanan 3 kişi, restoranda yedikleri tavuk dönerden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti üzerine hastaneye geldiklerini söyledi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince restorandaki yemekten incelenmek üzere numune alındı.

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