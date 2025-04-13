Tavuk döner alarmı: İşletmelere baskınlar sürüyor
Tavuk döner zehirlenmelerinin ardından alarma geçildi. Tüm yurtta tavuk döner satışı yapan işletmelere eş zamanlı denetim yapıldı.
Tavuk döner tehlikesi giderek büyüyor.
Zehirlenmelerin arttığı son günlerde uzmanlar pişmiş etin üzerine çit et takviyesiyle oluşan salmonella tehlikesine dikkat çekiyor.
Bazı dönercilerin sosyal medyada gıda kurallarını ihlal eden görüntüleri tepki çekerken tüm yurtta eş zamanlı denetimler gerçekleşti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları doğrultusunda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" çerçevesinde tüm ülkede olduğu gibi eş zamanlı denetim yapıldı.
Yapılan denetimlerde özelikle gıda da izlenebilirlik ve ürünlerin muhafaza şartlarına önem verildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Tüketicilerin gıda konusunda karşılaştıkları tüm sorun ve şikâyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı'na iletebilirler." denildi.
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