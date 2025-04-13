Tavuk döner alarmı: İşletmelere baskınlar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları doğrultusunda Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri tarafından "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği" çerçevesinde tüm ülkede olduğu gibi eş zamanlı denetim yapıldı.



Yapılan denetimlerde özelikle gıda da izlenebilirlik ve ürünlerin muhafaza şartlarına önem verildi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtilerek, "Tüketicilerin gıda konusunda karşılaştıkları tüm sorun ve şikâyetlerini Tarım ve Orman Bakanlığımızın Alo 174 Gıda Hattı'na iletebilirler." denildi.