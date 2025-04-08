Tavuk döner zehir oldu! "Bir dürüm yedik ne hallere düştük"
Kocaeli'de tavuk döner yedikten sonra hastanelik olan 648 kişiden Kayhan Dölcel, yaşadıklarını anlattı. "Bir dürüm yedik, ne hallere düştük." diyen Dölcel, ağrılarının bir türlü geçmediğini belirterek, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum." ifadelerini kullandı.
Kocaeli'de yedikleri tavuk dönerden zehirlenen 648 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde Körfez ilçesinde yaşandı. Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinden tavuk döner alan bazı kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü.
Zehirlenme belirtileri gösteren 648 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
TAVUK DÖNERCİ KAPATILDI
Olayın ardından şikayetlerin kaynağı olduğu belirtilen tavuk dönerci, belediye ekiplerince kapatıldı.
Yapılan kontrollerde, tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz çıktığı ve numunenin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.
Olayla ilgili dönerci dükkanının işletmecileri olduğu öğrenilen E.T. ve K.Y. tutuklandı.
YENİDEN RAHATSIZLANIP, HASTANEYE KALDIRILDI
Geçtiğimiz günlerde tedavisinin ardından evine giden ancak yeniden rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kayhan Dölcel'in de tedavisi devam ediyor.
"NE YATABİLİYORUM, NE UYUYABİLİYORUM"
Geceleri uyuyamadığını anlatan Kayhan Dölcel, "Ne yatabiliyorum ne de uyuyabiliyorum. Uyumaya çalışıyorum ama sabah 05.00'e kadar kaç kez kalkıyorum. İnşallah bu rahatsızlıktan kurtuluruz. Benim gibi olan herkesin de bu rahatsızlıklardan en kısa zamanda kurtulmasını umut ediyorum." dedi.
"AĞRILARIM BİR TÜRLÜ GEÇMEDİ"
Dölcel, geçtiğimiz günlerde ateşinin yükseldiğini ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığına dikkat çekerek, "Ağrılarım bir türlü geçmedi. Hastaneye geldim, serum verdiler sonra taburcu edildim ancak bir türlü iyileşemedim. Ağrılar devam edince yeniden hastaneye geldim." dedi.
Kendisine çeşitli tahliller yapıldığını anlatan Dölcel, böbreklerinde ve ciğerlerinde sıkıntı olduğunu anlattı.
"BİR DÜRÜM YEDİK NE HALLERE DÜŞTÜK"
Tavuk döner yediği için pişman olduğunu söyleyen adam, "Bir dürüm yedik ne hallere düştük. Sanki zehir zıkkım yedik. Şu düştüğümüz hale bakın." diye konuştu.
Enfeksiyon hastalıkları bölümünde tedavi altına alınan Dölcel'in karaciğer değerlerinde sıkıntı olduğu öğrenildi.
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