Tavuk dürüm hastanelik etti
Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler tavuk dürüm yedikten sonra rahatsızlandı.
Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri oluşunca okula sağlık ekipleri çağrıldı.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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