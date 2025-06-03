Tavuk dürüm hastanelik etti

Samsun'un Canik ilçesinde bir ortaokulda öğrenciler tavuk dürüm yedikten sonra rahatsızlandı.

Tavuk dürüm hastanelik etti

Hasköy Ortaokulu'nda öğrencilerden bazılarında kantinden yedikleri tavuk dürüm sonrası mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri oluşunca okula sağlık ekipleri çağrıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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