Tavuk eti yüklü tır kül oldu

Bolu 'da Anadolu Otoyolu Ankara istikametinde seyreden O.K. idaresindeki tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle gece saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine sağlık , itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırda büyük hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı.