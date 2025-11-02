Tavuk pilav zehir saçtı, 150 kişi hastanede

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde bir sünnet töreninde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

Bir süre sonra yemekten yiyen misafirlerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Olayın ardından yaklaşık 150 misafir, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

Zehirlenen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ikramı yapan aile karakola giderek tavukları satın aldıkları firma hakkında şikayetçi oldu.

