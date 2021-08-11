Tavuklarını kovaladı diye köpeği sopayla dövdü

İstanbul'da bir kişi, tavuk ve civcivlerini kovaladığı gerekçesiyle sokak köpeğini sopayla acımasızca dövdü.

Olay, dün sabah Ferhatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinlerinin "Duman" adını verdikleri sokak köpeği, Hasan Kızıl'a ait tavuk ve civcivleri kovaladı. Hasan Kızıl, sopayla köpeği dövdü.

KÖPEĞİN KAFATASINDA KIRIKLAR OLUŞTU



Mahalledeki bir hayvansever tarafından veterinere götürülen köpeğin kafatasında kırıklar oluştuğu ortaya çıktı.

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği'nin yardımıyla köpek başka bir klinikte tedavi altına alındı.

''O KADAR HIZLI VURDU Kİ SOPA KARŞI ARSAYA FIRLADI''



Olaya şahit olan bir mahalle sakini, “Sabah uyuyordum, köpeğin bağırma sesleriyle uyandım ve cama çıktım. Baktığımda adamın köpeği sopayla dövdüğünü gördüm. Adamın hızla vurmasından dolayı sopası karşı arsaya fırladı'' dedi.