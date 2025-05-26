Tavuklu pilav 22 kişiyi hastanelik etti

Sakarya'da bir düğünde tavuklu pilav yiyen 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Tavuklu pilav 22 kişiyi hastanelik etti

'nın Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde yapılan bir düğünde, davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

Pilavdan yiyen bazı davetliler, birkaç saat sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı.

Rahatsızlanan 22 kişi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Bu kişiler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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