Tavuktan zehirlenen 225 işçi taburcu edildi

Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bir yemek şirketi tarafından pişirilen tavuk suyu çorbası, pilav, etli türlü ve magnolya tatlısı, 11 fabrikada çalışan işçilere servis edildi.



Yemekten bir süre sonra kusma, ateş, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan 225 kişi, kendi imkanlarıyla çevredeki hastanelere gitti. 225 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin resen soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tespit ettiği yemek şirketinden 4 kişi, buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturmanın devamında polis ekipleri, şikayetçi 101 kişinin de ifadesini aldı.



Bu arada, tavuktan olduğu değerlendirilen zehirlenme durumunun, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri tarafından gıda ürünlerinde yapılan analizlerden gelecek sonuca göre karar alınacağı belirtildi.

Soruşturma sürüyor.