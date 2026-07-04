TAYFUN Blok-3 füzesi ilke imza attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli imkanlarla geliştirilen TAYFUN füzesinin BLOK-3 versiyonunun, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini daha da ileriye taşıyan test atışında hareketli hedefi tam isabetle vurarak sahadaki başarısını bir kez daha kanıtladığını bildirdi.

Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TAYFUN füzemiz, ülkemizin caydırıcılığını güçlendiren stratejik kabiliyetlerimizden biri olarak güvenlik mimarimize önemli katkılar sunacak. Güçlü liderliği ve sarsılmaz desteği ile savunma sanayiimizin bugünlere erişmesinde tarihi rol üstlenen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ekosistemimizin tüm paydaşları adına şükranlarımı sunuyorum. Başta ROKETSAN ailesi olmak üzere bu başarıda emeği bulunan tüm alt yüklenicilerimizi, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi ve Savunma Sanayii Başkanlığındaki çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı’nı inşa etme yolunda üstlendiğimiz emaneti daha da ileri taşımak için durmaksızın, tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz."

ROKETSAN'dan yapılan paylaşımda da hipersonik hızlara ulaşarak, yüksek vuruş gücü ve hassasiyet sunan TAYFUN Blok-3 füzesinin, uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi cerrahi hassasiyetle imha ettiği belirtildi. Paylaşımda, "Ürünlerimizin yeteneklerini her geçen gün artırıyor, stratejik caydırıcılığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz! Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin şunları kaydetti:

"Karadeniz’de TAYFUN yine çok sert esti. Uzun menzilde hareketli hedefi tam isabetle vuran TAYFUN Blok-3 füzemiz, arayıcı başlık entegrasyonuyla mühendislik kabiliyetlerimizin ulaştığı seviyeyi bir kez daha gösterdi. Dünyada sayılı örnekleri olan ve ülkemizde ise ilk kez gerçekleşen bu kritik başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

TÜRKİYE'DE İLK, DÜNYADA SAYILI

Test kapsamında, düşman unsuru olarak belirlenen serbest gezen insansız deniz aracına/gemiye hipersonik hızlara ulaşan bir füze ile angajman uygulandı. Canlı harp başlığının kullanıldığı test kapsamında hedef arayıcı başlıkla kilitlendi ve başarıyla imha edildi. Atış testi ile ilk defa bir balistik füze tarafından denizdeki serbest gezen insansız deniz aracı/gemi hedef alındı ve tam bir başarı sağlandı.