TAYFUN, hedefi tam isabetle vurdu

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen yerli füze TAYFUN, belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN, hedefi tam isabetle vurdu.

ROKETSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Uzun menziliyle caydırıcılığımızın güçlü teminatı TAYFUN. Hassas vuruş kabiliyeti ve üstün performansıyla TAYFUN, gerçekleştirilen kafile kabul atışında belirlenen hedef koordinatı tam isabetle vurdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerle, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını daha da artırmaya devam edeceğiz" denildi.

