Tayfun Kahraman hastaneye kaldırıldı
03.01.2026 08:51
NTV - Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahraman tedavi altına alındı.
Gezi Parkı davasında 4 yıldır tutuklu bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdiği için hastaneye kaldırıldı.
Haberi, Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman sosyal medya hesabından duyurdu.
Kahraman, eşinin hekimlerin gözetiminde olacağını söyledi. Tayfun Kahraman uzun yıllardır MS tedavisi görüyor.
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.