Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Gezi Parkı davasından tutuklu olan MS hastası Tayfun Kahraman, nöroloji polikliniğinde muayene oldu, kontrolü yapıldı.



Kahraman, ardından yeniden cezaevine götürüldü.



"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla" 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.



MS hastalığı nedeniyle tedavi gören Tayfun Kahraman'ın daha önce de cezaevi aracında fenalaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı.