Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
Gezi Parkı davasından 3 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, dün tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.
Gezi Parkı davasından tutuklu olan MS hastası Tayfun Kahraman, nöroloji polikliniğinde muayene oldu, kontrolü yapıldı.
Kahraman, ardından yeniden cezaevine götürüldü.
"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla" 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.
MS hastalığı nedeniyle tedavi gören Tayfun Kahraman'ın daha önce de cezaevi aracında fenalaştığı görüntüler ortaya çıkmıştı.
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