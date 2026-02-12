Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.

Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından eşinin bir kez daha hastaneye sevk olduğunu belirtti.

Kahraman'a daha önce yüksek dozlu kortizon tedavisi uygulanmıştı.

Kahraman, tedavisinin ardından da cezaevine gönderilmişti.

AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Tayfun Kahraman, Gezi Parkı davasında 4 yıldır tutuklu bulunuyor.