Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi
12.02.2026 09:12
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, MS atağı geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahraman tedavi altına alındı.
Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman, geçirdiği akut MS atağı tedavisi için bir kez daha Cerrahpaşa Hastanesi’ne sevk edildi.
Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından eşinin bir kez daha hastaneye sevk olduğunu belirtti.
Kahraman'a daha önce yüksek dozlu kortizon tedavisi uygulanmıştı.
Kahraman, tedavisinin ardından da cezaevine gönderilmişti.
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Tayfun Kahraman, Gezi Parkı davasında 4 yıldır tutuklu bulunuyor.