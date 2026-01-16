Tayfun Kahraman tekrar cezaevinde

Tutuklu bulunduğu cezaevinde son günlerde MS atakları sıklaşan Gezi Parkı tutuklusu Tayfun Kahraman, iki hafta önce hastaneye yatırılmıştı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Kahraman'a yüksek dozlu kortizon tedavisi uygulandı.

Meriç Kahraman, eşinin fizik tedavi de gördüğünü söyleyip "Cezaevi koşullarında Tayfun'un hastalığının daha da ilerlemesinin vicdanı ve hukuki sorumluluğunu da daha fazla üzerinizde taşımayın." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali verdiği Tayfun Kahraman, Gezi Parkı davasında 4 yıldır tutuklu bulunuyor.