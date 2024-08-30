"Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" iddiasına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı, "Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" şeklindeki haberler ilişkin açıklama yaparak "Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

"Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" iddiasına yalanlama
Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

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Bazı haber sitelerinde Gezi Davası hükümlüsü "Tayfun Kahraman'a hastanede kötü muamele" şeklinde yer aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Kahraman'ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda, " Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan hükümlü olarak bulunduğu kaydedildi.

Kahraman'ın, 28 Ağustos'ta Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Polikliniği'nde tedavisi yaptırılmak amacıyla hastaneye sevk edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm sevk ve tedavi işlemleri yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere uygun olarak yapılmıştır. Muayene ve sevk faaliyeti süresince adı geçen hükümlünün kelepçesinin sıkılması ve tehdit edilmesi gibi bir olay yaşanmadığı gibi şahısla ilgili herhangi bir darp raporu da bulunmamaktadır. Bahse konu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir. Asılsız ve maksatlı paylaşım yapanlarla ilgili olarak adli süreç başlatılacaktır."

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