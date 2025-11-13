Tayfun Kahraman'a ikinci ret

Gezi Parkı davasında hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman'ın tahliye talebi ikinci kez reddedildi.

Anayasa Mahkemesi, darbe yapmaya çalışmakla suçlanan ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın şiddet olaylarıyla ilgisi olmadığına hükmetmişti.

Hak ihlali kararı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ancak Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yargılama hükmü uygulanmadı.

Bu duruma tepki gösteren Kahraman'ın ailesi kararı bir üst mahkemeye taşıdı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi de yerel mahkeme kararını usül ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.