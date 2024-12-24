Tayfun Kahraman'a kötü muamele iddiası | Savcılık soruşturma başlattı, kaymakamlık izin vermedi
Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezası verilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'a cezaevi aracı içinde kötü muamele iddiası gündemde. Savcılığın araçtaki jandarma personeli hakkında açılmasını istediği soruşturmaya Silivri Kaymakamlığı izin vermedi.
Tayfun Kahraman'a cezaevi aracı içinde kötü muamelede bulunulduğu iddiasıyla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Ancak Siivri Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni çıkmadı.
Görüntü 28 Ağustos'ta Tayfun Kahraman'ın Marmara Cezaevi'nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne sevki sırasında kaydedildi.
MS hastası olan Kahraman hastalığı nedeniyle kontrole götürülürken araç içinde fenalaştı.
Yaklaşık 23 dakikalık bekleme sürecinde Kahraman kötü hissettiğini söyledi ve kelepçenin gevşetilmesini istedi.
Ancak kelepçenin daha çok sıkıldığı öne sürüldü.
Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı ancak Silivri Kaymakamlığı jandarma personeli hakkında soruşturmaya izin vermedi.
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