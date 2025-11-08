Tayfun Kahraman'dan AYM'nin kararına uymayan mahkeme için itiraz

Gezi davası hükümlüsü şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın avukatı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Kahraman hakkında verilen yeniden yargılanması yönündeki Anayasa Mahkemesi kararına uymaması nedeniyle, bir üst mahkemeye itirazda bulundu.



İtiraz dilekçesinde, "Anayasa Mahkemesi kararları kesin olarak verilir. Yasama, Yürütme, Yargı makamları, tüm gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Dolayısıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin kararın uygulanması yönünden takdir hakkı yoktur" ifadeleri yer aldı.

AYM kararını uygulamayan mahkeme, Yüksek Mahkeme'nin "süper temyiz" olmadığını ve "yetki gasbı yaptığını" öne sürmüştü. Şimdi bir üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin itirazı değerlendirip karar vermesi bekleniyor.