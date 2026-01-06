Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu nasıl? Eşi Meriç Kahraman'dan açıklama
06.01.2026 09:56
NTV - Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'a yüksek dozlu kortizon verildiğini ve sağlık durumunun riskli olduğunu söyledi.
Tutuklu bulunduğu cezaevinde son günlerde MS atakları sıklaşan Tayfun Kahraman geçtiğimiz cuma günü hastaneye yatırılmıştı.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman son durumu anlattı, "Tayfun iyi durumda diyebilmeyi çok isterdim." dedi.
“KRİTİK VE RİSKLER BARINDIRAN BİR SÜREÇ”
MS ataklarının kontrol altına alınabilmesi için son 10 yıldır Kahraman'a uygulanan tedavi protokolünün değiştirildiğini söyleyen Meriç Kahraman, "Son derece kritik, hassas ve riskler barındıran bir süreç." ifadelerini kullandı.
“Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası verilen Tayfun Kahraman, 25 Nisan 2022'den beri tutuklu.