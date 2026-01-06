Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu nasıl? Eşi Meriç Kahraman'dan açıklama

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararı verdiği Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Eşi Meriç Kahraman, Tayfun Kahraman'a yüksek dozlu kortizon verildiğini ve sağlık durumunun riskli olduğunu söyledi.