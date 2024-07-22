Tayin sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları geride kaldı. 2024 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları 26 Haziran itibariyle başlamıştı. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuruları kura çekimi ne zaman?

Tayin sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

isteğe bağlı il dışı atama tayin kura takvimi açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme başvurularının geride kalması ile şimdi de gündemde. İşte, Sağlık Bakanlığı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kurasında son bilgiler...

BAŞVURULAR SONA ERDİ

2024 yılı haziran dönemi iller arası yer değiştirme (tayin) başvuruları sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda; "Tercih başvuruları 1 Temmuz 2024 Tarihi Saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden alınacaktır." denilmişti.

ATANMA KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı il dışı yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 Cuma günü yapılacak.

Kuranın Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

TAYİN SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Tayin sonuçlarının aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilmesi bekleniyor.

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