Tayland'da öldüğü sanılan yaşlı kadının hayatta olduğu tabuttan gelen sesle anlaşıldı

Tayland'da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.



Bangkok Post gazetesinin haberine göre, 65 yaşındaki kadının erkek kardeşi yaptığı açıklamada, bir önceki gece yerel yetkililerin kardeşinin hayatını kaybettiğini belirtmesi üzerine gerekli belgelerin hazırlandığını ve yaşlı kadını tabutla Bang Yai bölgesindeki Wat Rat Prakhong Tham adlı Budist tapınağına getirdiklerini belirtti.



Tapınak yetkililerinden Pairat Soodthoop, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, yaşlı kadının erkek kardeşinin önce kadının organ bağışladığı hastaneye gittiğini ancak hastanenin, resmi ölüm belgesi olmadığı gerekçesiyle bağışı kabul etmediğini öne sürdü.

TAPINAKTA FARK EDİLDİ



Pairat, ölüm belgesi olmadığı için tapınakta da törenin yapılamayacağını ve belgeyi alma sürecini açıkladığı sırada tabuttan ses geldiğini duyduklarını ifade etti.

Tapınak çalışanları, tabutu açtıklarında yaşlı kadının hareket ettiğini, hayatta olduğu fark edilince hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada ise kadının kalp krizi ya da solunum yetmezliği gibi rahatsızlıkların belirtilerini göstermediği ancak şiddetli hipoglisemi teşhisi konduğu kaydedildi. Yaşlı kadının tedavi altına alındığı ifade edildi.



HİPOGLİSEMİ NEDİR?



Hipoglisemi, kan şekerinin olması gerektiğinden daha düşük olması durumudur. Hipoglisemik reaksiyonun başlangıcında bulanık görme, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme ve bayılma hissi görülür. Uygun müdahale edilmediği takdirde bilinç kaybı yaşanabilir.