Taylandlı kadınlara çalışma ve oturma izni vaadiyle fuhuş

Bursa'da Tayland vatandaşlarını çalışma ve oturma izni alınacağı vaadiyle kandıran 5 kişi, pasaportlarına el koydu.



Şüpheliler, 12 kadını tehdit ve baskı ile kiralanan evlerde tuttu. Zanlılar tarafından kullanılan araçlarla masaj ve spa salonlarına nakledilen Taylandlı kadınlara zorla fuhuş yaptırıldı.



Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışma neticesinde, Tayland vatandaşı olan 12 kişinin masaj salonlarında zorla fuhuş için çalıştırıldığı ihbarı aldı.

Bahsi geçen suçları işleyen şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen ekipler, yapılan operasyonda 2 otel ve spa merkezi, 2 ikamet ve 2 araca baskın yaptı. 2'si kadın 5 zanlı gözaltına alınırken, bahsi geçen suçlardan zarar gören 12 Taylandlı kadın mağdur kurtarıldı.



Gözaltına alınan 5 zanlıdan sevk edildiği mahkemece 4'ü tutuklanırken, bir kişiye de ev hapsi cezası verildi.

