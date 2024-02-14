Taylor Swift tahtını devretti: Kylie Minogue'a ikon ödülü

BU ÖDÜLÜ ALAN İKİNCİ KADIN OLACAK



Sahneye çıkacak olan sanatçı aynı zamanda En İyi Uluslararası Şarkıcı dalında aday gösterildi.

2021 yılında, Taylor Swift bu ödülü kazanan ilk kadın olarak tarihe geçmişti. İkon ödülü daha önce Sir Elton John, David Bowie ve Robbie Williams gibi isimlere verilmişti. Minogue, bu ödülü alan ikinci kadın olacak.