Tayvanlı turistin acı ölümü

Mustafapaşa köyündeki bir otelde konaklayan 69 yaşındaki Lin Hsiao Heng, odasında fenalaştı.



Otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Heng'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.