Tayvanlı turistin acı ölümü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tatil yapan 69 yaşındaki Tayvanlı turist, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Tayvanlı turistin acı ölümü

Mustafapaşa köyündeki bir otelde konaklayan 69 yaşındaki Lin Hsiao Heng, odasında fenalaştı.

Otel görevlilerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince geçirdiği öğrenilen ve hastaneye kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Heng'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Gebze'de hayvan katliamına soruşturma

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...