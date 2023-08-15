Tayyab ne demek? Tayyab kelimesinin anlamı merak konusu oldu

Sosyal medyaya konu olan bazı kelimeler vatandaşların dikkatini çekiyor. Son günlerde en çok araştırılan kelimelerden biri de "tayyab" oldu.

TAYYAB NE DEMEK?

Sözlükte “hoş ve lezzetli olmak” anlamındaki tîb (tâb) kökünden türeyen tayyab duyuların ve nefsin haz aldığı, güzel, hoş ve lezzetli bulduğu şeyleri ifade eder. Buradan hareketle kelime “güzel söz, verimli temiz toprak, güvenli şehir, güzel koku, lezzetli yemek, temiz su, asil aile, meşru kazanç” vb. anlamlarda kullanılmıştır.

Kula sıfat olursa “kötü ahlâk ve çirkin davranışlardan arınmış, iyi davranışlarda bulunan kişi”, mala sıfat olursa “en iyi cinsten helâl mal” anlamına gelir.