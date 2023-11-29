Tayyibe Merve Çakar mobbing nedeniyle Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu (Tayyibe Merve Çakar kimdir?)

Tayyibe Merve Çakar, mobbinge uğradığı gerekçesi ile Zafer Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapmakta olan Tayyibe Merve Çakar, İstanbul'dan aday gösterilmişti.

Tayyibe Merve Çakar mobbing nedeniyle Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu (Tayyibe Merve Çakar kimdir?)

Zafer Partisi İstanbul 1. Bölge 28. Dönem Milletvekili Adayı olan Tayyibe Merve Çakar, mobbinge uğradığı iddiasıyla Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Tayyibe Merve Çakar mobbing nedeniyle Zafer Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu (Tayyibe Merve Çakar kimdir?) - 1

Çakar, hesabından yaptığı açıklamada; "Yakın çevremle yapmış olduğum istişareler sonucu İlçe Başkanlığı, Üst Kurul Delegeliği ve Milletvekili Adaylığı görevlerinde bulunduğum Zafer Partisi’nden, uğradığım mobbing nedeniyle üzülerek istifa ediyorum. Güzel anlar yaşadık, güzel dostluklar elde ettik, baki kalması tek temennim." ifadelerini kullandı. 

TAYYİBE MERVE ÇAKAR KİMDİR?

1994 Yalova doğumlu olan Tayyibe Merve Çakar, ilk, orta ve lise öğrenimimi Yalova’da tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinden sonra özel sektörde çeşitli firmalarda çalıştı. Çakar, Zafer Partisi Yalova Merkez İlçe Başkanı olarak görev yapıyordu.

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