Taziye evinde korkunç kaza | Asansörün halatı koptu: 2 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Eşref Dinçer Mahallesi, Yeni Bahar Sokak'ta meydana gelen olayda, yakınlarına taziye için gelen Fatma Çelik, Müjgan Ç., Kerime Ç. ve Salfura Kader isimli vatandaşların, binanın dışına yapılan seyyar asansörü kullandıkları sırada halat koptu. Asansördeki 4 kişi, yaklaşık 10 metreden zemin kata düşerken, olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalede rağmen Fatma Çelik ve Salfura Kader hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi hastanede sürerken, ölenlerin cenazeleri otopsi Adli Tıp Kurumuna morguna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

